Начален удар - 20.06.2026 г.

В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар“ гост на водещата Павела Апостолова - Сеганов беше едно от популярните лица в социалните мрежи Деян Спасов.

В предаването ще разберете как завършиха срещите САЩ-Австралия, Шотландия-Мароко, Турция-Парагвай и Бразилия-Хаити.

Бюлент Мюмюнов разкрива какво да очакваме от двубоя Нидерландия - Швеция, който е тази вечер от 21:00 ч. Обръщаме поглед и към мача Германия - Кот д'Ивоар, който стартира в 23:00 ч.

Вижте цялото предаване във видеото.