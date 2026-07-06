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Начален удар - 06.07.2026 г.

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Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
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Гледайте сутрешното предаване на БНТ, посветено на Мондиала в САЩ, Канада и Мексико

начален удар 06072026
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В поредното издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар“ гост на водещата Павела Апостолова - Сеганов беше едно от популярните лица в социалните мрежи Деян Спасов.

В предаването ще разберете как завършиха 1/8-финалните срещи Англия - Мексико и Бразилия - Норвегия.

Обръщаме внимание и на мачовете на Мондиала, които предстоят тази нощ в ефира на БНТ.

Специален гост в студиото бе актьорът Асен Блатечки, който разкри, че следи световното с голям интерес, както и кой футболист би изиграл в киното.

Вижте цялото предаване във видеото!

#"Начален удар"

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