11 месеца след инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Днес Окръжен съд-Бургас започва разглеждане по делото

Днес в Окръжния съд в Бургас започва разглеждането по същество на делото за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг от миналото лято. При катастрофата тогава загина 35-годишната Христина, а малкият й син Мартин пострада тежко.

Протестът е обявен за 9, но вече се събират. Освен близки на пострадалото семейство ще дойдат и близки на загинали на пътя. Едни подкрепящите са "Ангели на пътя".

Петя Иванова, основател на сдружение „Ангели на пътя“: "Единственото, което се получава в България, е да увеличаваме броя на загиналите деца, загиналите по пътищата и да сменяме само градовете и имената. Хриси заедно с децата е била на почивка, две деца никога повече няма да прегърнат майка си."

Юлиян Здравков, чичо на пострадалите и баща на две от пострадалите деца: "Ако той поиска прошка от Христина, тогава ще му простим, иначе не. Да има една справедлива присъда – максималната."

Георги Радков, адвокат на семейството: "Започнахме с разпита на свидетелите, днес и утре това ще се случи. Надяваме се в най-скорошен срок да има и присъда."

Стартът на заседанието е в 10 ч., а заседание ще има и в утрешния ден.