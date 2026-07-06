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По-често слънчево време, с валежи и гръмотевици в източните и в планинските райони

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През деня ще е слънчево, но около обяд ще започне да се развива и купеста облачност. На отделни места в източните и в планинските райони ще превали за кратко. Температурите следобед ще са между 26° и 31°, в София - около 26°. Ще духа до умерен северозападен вятър.

Над Южното Черноморие ще е слънчево, докато над северното след обяд ще се развива по-сериозна купеста облачност и на места там ще превали. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще са между 27° и 29°, малко по-високи от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще е слабо.

По-често слънчево ще бъде и до след средата на седмицата, но се очакват и сериозни изключения - във вторник по-съществена облачност и райони със следобедни валежи и гръмотевици ще има в Източна и в Южна България, а в сряда и в четвъртък - главно в планинските и в източните райони от страната. В петък ще е слънчево навсякъде. Температурите отново ще прескочат 30°.

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