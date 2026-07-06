Иван Демерджиев за полетите на Пеевски: Ще бъдем максимално прецизни и ще изнесем всички факти

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в „Интервюто“ с Иво Никодимов коментира полетите на Делян Пеевски и информацията за пътуването с него на Десислава Атанасова. От думите му стана ясно, че дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР проверява има ли изкривяване на данни за пътуванията на Атанасова в системите на ведомството.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Нека не пропускаме факта, че госпожа Атанасова забрави да поясни, че е ползвала и дипломатическия си, и личния си паспорт при тези пътувания. Нека да има добрината, когато изнася факти и обстоятелства, да бъде по-прецизна. Ние ще бъдем максимално прецизни и след като това е толкова важно за Пеевски и Атанасова, ще изнесем в пълнота всички факти. Всеки сам ще може да си направи изводите.“ Иво Никодимов, БНТ: „Възможно ли е да се ползват двата паспорта в рамките на едно пътуване?“