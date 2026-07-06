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Иван Демерджиев за полетите на Пеевски: Ще бъдем максимално прецизни и ще изнесем всички факти

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Министърът на вътрешните работи бе гост в „Интервюто“ с Иво Никодимов

иван демерджиев атанасова пътувала два паспорта личен служебен
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Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в „Интервюто“ с Иво Никодимов коментира полетите на Делян Пеевски и информацията за пътуването с него на Десислава Атанасова. От думите му стана ясно, че дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР проверява има ли изкривяване на данни за пътуванията на Атанасова в системите на ведомството.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Нека не пропускаме факта, че госпожа Атанасова забрави да поясни, че е ползвала и дипломатическия си, и личния си паспорт при тези пътувания. Нека да има добрината, когато изнася факти и обстоятелства, да бъде по-прецизна. Ние ще бъдем максимално прецизни и след като това е толкова важно за Пеевски и Атанасова, ще изнесем в пълнота всички факти. Всеки сам ще може да си направи изводите.“

Иво Никодимов, БНТ: „Възможно ли е да се ползват двата паспорта в рамките на едно пътуване?“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Възможно е. Не е редно, но е възможно.“

Иво Никодимов, БНТ: „Личният паспорт все още ли е валиден?“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Не. Интересното е, че личният паспорт по нейно желание е върнат и унищожен през април тази година, което, сами разбирате и вие, и зрителите ви, има различни последици.“

#Иван Демердижев #Интервюто #Иво Никодимов #Десислава Атанасова #делян пеевски

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