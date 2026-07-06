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Тръмп и Зеленски ще разговарят по време на срещата на върха на НАТО

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Чете се за: 01:27 мин.
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Володимир Зеленски: Очакваме в следващите месеци да се стигне до условията за справедлив мир

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Най-малко петима души са загинали, а поне седем са ранени при поредната руска масирана въздушна атака срещу Киев.

Поразени са жилищни сгради, горят автомобили. Според местните власти има частично срутване на няколко здания и са възникнали пожари. Руснаците са използвали дронове и балистични ракети.

За силни експлозии се съобщава и в Одеса. Във вечерното си обръщение президентът Володимир Зеленски предупреди, че по данни на разузнаването се очаква мащабна руска атака.

От Белия дом потвърдиха, че президентът Доналд Тръмп ще разговаря със Зеленски по време на срещата на върха на НАТО, която започва утре в Анкара.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Подготвяме серия сериозни разговори с нашите партньори за нов формат санкции срещу Русия и стъпки, които да ограничат приходите ѝ и възможността за водене на война. Трябва да има натиск срещу Русия, за да има мир. Украйна вече е дала всички възможни предложения и дипломатически варианти. Очакваме в следващите месеци да се стигне до условията за справедлив мир – със сила или чрез дипломация.“

# Володимир Зеленски #Русия #САЩ #Анкара #Украйна

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