Тръмп и Зеленски ще разговарят по време на срещата на върха на НАТО

Най-малко петима души са загинали, а поне седем са ранени при поредната руска масирана въздушна атака срещу Киев.

Поразени са жилищни сгради, горят автомобили. Според местните власти има частично срутване на няколко здания и са възникнали пожари. Руснаците са използвали дронове и балистични ракети.

За силни експлозии се съобщава и в Одеса. Във вечерното си обръщение президентът Володимир Зеленски предупреди, че по данни на разузнаването се очаква мащабна руска атака.

От Белия дом потвърдиха, че президентът Доналд Тръмп ще разговаря със Зеленски по време на срещата на върха на НАТО, която започва утре в Анкара.