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Добрин Гьонов: Франция или Испания ще стане световен шампион

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Тереза Мутафчиева
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Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
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Заместник изпълнителният директор на БФС сподели впечатленията си от Мондиал 2026

Добрин Гьонов: Франция или Испания ще стане световен шампион
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Заместник изпълнителният директор на Българския футболен съюз (БФС) Добрин Гьонов прогнозира, че един измежду отборите на Франция и Испания ще спечели световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада.

Според него организаторите на Мондиал 2026 създават продукт, който е одобрен от феновете.

"Атмосферата е страхотна. Различно е от Европа, но уникално по свой начин. Набляга се на шоуто и направата на един интересен продукт, който хората харесват. Стадионите са препълнени и хората са доволни. Има какво да взаимстваме. Огромната разлика е инфраструктурата. Стадионите са добре построени. Паркингите са огромни. Всичко е разположено в покрайнините на града. Съоръженията предразполагат атмосферата да е невероятна", сподели той в интервю за БНТ.

Гьонов коментира и съдийството на турнира.

"Съдийството става много трудно. Стига съдиите да отсъждат това, което виждат, за мен е добре. Ще има грешки. Напрежението е голямо и футболът е много динамичен. Съдийството не е лесно. Бърка се и това е част от играта. Симбиозата между човека и технологиите дава положителен резултат. Технологиите са бъдещето. Може би процесът трябва да стане по-бърз и систематичен. Ще трябва време, но трябва да гледаме с технологиите напред", допълни ръководителят в БФС.

Гьонов сподели очакванията си за мача между Бразилия и Норвегия.

"Очаквам страхотен мач. И двата отбора ще играят хубав и отворен футбол. Ще бъде интересно. Европейците имат страхотни футболисти и знаят как да играят в тези мачове. Моите фаворити са Франция и Испания. Един от тези два отбора ще стане шампион", добави той.

Вижте цялото интервю във видеото.

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