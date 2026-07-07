Месец след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: Какво се промени?

Месец след катастрофата на "Челопешко шосе", при която загинаха четирима, в района има по-малко нарушители и повече полиция казват, както жителите на "Ботунец", така и от Столичната полиция. Участъкът обаче си остава все така с неравности и кръпки. Хората казват, че той не е ремонтиран основно повече от 20 години.

Месец след катастрофата на "Челопешко шосе" на кръстовището, където стана тежкият инцидент вече знаците се виждат нормално. А оставените цветя напомнят за жертвите.

"Не мисля, че се продължава с бързото каране, но със сигурност не е от най-безопасните. Доста опасни маневри се правят от време на време и не е много безопасно за деца особен", разказа момиче.

Обвиненият за катастрофата на "Челопешко шосе" остава в ареста



"Има определени хора, които карат малко по-бързичко, но не бих казала, че е точно състезание", разказа жена.

От район "Кремиковци" са успели да почистят растителността край пътя и така да подобрят видимостта особено около кръстовищата.

Лилия Донкова, кмет на район "Кремиковци": "Това, което предстои, е проектиране на тези пътни неравности, където да се поставят. Те минават през етап на проектиране и през транспортна, малка комисия, така че въпрос на време е."

Хората казват, че причина за по-спокойното шофиране е видимо завишеният контрол от страна на полицията.

"Забелязвам, че има повече присъствие на полиция. Обикалят, най-вероятно контролират нещата", коментира жена.

"БНТ: А камери? - А, със сигурност камери. По принцип по едно време се слагаха радари."

Според кметицата на "Кремиковци", поставянето на стационарни камери е необходимо, но сега действащата Наредба пречи това да се случи бързо.

Лилия Донкова, кмет на район Кремиковци": "Предстои приемането на нова Наредба, която най-вероятно ще регламентира точно какви да са камерите, точно къде да се монтират, как да се поставят, какви параметри да имат, какво да могат да правят. И след това ще бъдат монтирани и камери по дължината на "Челопешко шосе."

Хората казват, че цялата отсечка от "Ботевградско" до Ботунец трябва да бъде ремонтирана.

"За да може да се оправи пътя, да не се прави само на кръпки."

"Ние всеки ден минаване и ни е станало като нещо, с което се свиква."

Има проект и избран изпълнител за основен ремонт на пътя до кв. "Челопечене".

Лилия Донкова, кмет на район "Кремиковци": "Чакат финансиране, просто все още няма бюджет. И не е одобрен като финансови параметри."

За частта до "Ботунец" предстои да се обяви процедура за избор на изпълнител, ако има осигурени пари.

По темата работиха Иво Никодимов, Карина Караньотова.