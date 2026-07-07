БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ
Чете се за: 00:45 мин.
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да...
Чете се за: 03:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ТЕЖКА КАТАСТРОФА НА "ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ"

Месец след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: Какво се промени?

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:35 мин.
Запази
Месец след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: Какво се промени?
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Месец след катастрофата на "Челопешко шосе", при която загинаха четирима, в района има по-малко нарушители и повече полиция казват, както жителите на "Ботунец", така и от Столичната полиция. Участъкът обаче си остава все така с неравности и кръпки. Хората казват, че той не е ремонтиран основно повече от 20 години.

Месец след катастрофата на "Челопешко шосе" на кръстовището, където стана тежкият инцидент вече знаците се виждат нормално. А оставените цветя напомнят за жертвите.

"Не мисля, че се продължава с бързото каране, но със сигурност не е от най-безопасните. Доста опасни маневри се правят от време на време и не е много безопасно за деца особен", разказа момиче.

От район "Кремиковци" са успели да почистят растителността край пътя и така да подобрят видимостта особено около кръстовищата.

Лилия Донкова, кмет на район "Кремиковци": "Това, което предстои, е проектиране на тези пътни неравности, където да се поставят. Те минават през етап на проектиране и през транспортна, малка комисия, така че въпрос на време е."

Хората казват, че причина за по-спокойното шофиране е видимо завишеният контрол от страна на полицията.

"Забелязвам, че има повече присъствие на полиция. Обикалят, най-вероятно контролират нещата", коментира жена.

"БНТ: А камери?

- А, със сигурност камери. По принцип по едно време се слагаха радари."

Според кметицата на "Кремиковци", поставянето на стационарни камери е необходимо, но сега действащата Наредба пречи това да се случи бързо.

Лилия Донкова, кмет на район Кремиковци": "Предстои приемането на нова Наредба, която най-вероятно ще регламентира точно какви да са камерите, точно къде да се монтират, как да се поставят, какви параметри да имат, какво да могат да правят. И след това ще бъдат монтирани и камери по дължината на "Челопешко шосе."

Хората казват, че цялата отсечка от "Ботевградско" до Ботунец трябва да бъде ремонтирана.

"За да може да се оправи пътя, да не се прави само на кръпки."

"Ние всеки ден минаване и ни е станало като нещо, с което се свиква."

Има проект и избран изпълнител за основен ремонт на пътя до кв. "Челопечене".

Лилия Донкова, кмет на район "Кремиковци": "Чакат финансиране, просто все още няма бюджет. И не е одобрен като финансови параметри."

За частта до "Ботунец" предстои да се обяви процедура за избор на изпълнител, ако има осигурени пари.

По темата работиха Иво Никодимов, Карина Караньотова.

#един месец след катастрофата #"Челопешко шосе" #ремонт път #катастрофа

Водещи новини

Промени в Изборния кодекс: От "Прогресивна България" предлагат изцяло машинен вот
Промени в Изборния кодекс: От "Прогресивна България"...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през "Боташ" Румен Радев: В следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, ще заплаща единствено, ако доставя газ през "Боташ"
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Бюджет 2026 влиза в ресорната комисия в парламента Бюджет 2026 влиза в ресорната комисия в парламента
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Политически реакции след развръзката по договора с „Боташ“
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Домашни кучета нахапаха жестоко жена в Самоков, собственикът е избягал
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Дете и двама възрастни загинаха в катастрофа на АМ „Хемус“
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
И днес сигнали за взривни устройства са подадени в различни...
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ