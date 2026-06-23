Обвиненият за катастрофата на "Челопешко шосе" остава в ареста

Васил Ф., обвинен за причиняването на катастрофата на "Челопешко шосе", при която четирима загинаха, а други четирима бяха сериозно ранени, остава с постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“. Това определи тричленен състав на Апелативен съд – София и потвърди определението на първоинстанционния Софийски градски съд.

Според магистратите шофирането му с много висока скорост в населено място в непосредствена близост до пешеходна пътека и спирка и настъпилата вследствие на това тежка катастрофа са с висока обществена опасност и обосновават оставането му в ареста. Здравословното му състояние също го позволява, а при необходимост той може да бъде воден в болница.

Потвърдени бяха и мерките „задържане под стража“ на обвинените за принуда, отвличане, заплахи и телесни повреди Красимир А. и Росен И. За тях апелативните съдии приеха, че освен обоснованото предположение, че са извършили това, за което са обвинени, има опасност да вършат нови престъпления, ако бъдат извън ареста.

И двете определения на САС са окончателни и не подлежат на обжалване.