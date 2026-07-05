БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Иван Демерджиев: Атанасова е пътувала с два...
Чете се за: 19:32 мин.
Иван Демерджиев само пред БНТ: Десислава Атанасова е...
Чете се за: 01:32 мин.
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Чете се за: 02:25 мин.
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Слънце и следобедни превалявания през новата седмица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

И през новата седмица времето ще остане променливо – с повече слънце, но и с краткотрайни следобедни валежи и гръмотевици на места.

Утре денят ще започне със слънчево време, а около и след обяд ще се развие купеста облачност. На отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.

По Черноморието също ще преобладава слънчево време, но следобед ще се развие купеста облачност и главно по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 24 и 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1–2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд ще се развие купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, а на 2000 метра – около 12.

В Западна Европа ще остане слънчево и горещо. В Централна Европа ще преобладава облачно време с валежи на места. В Северна и по-голямата част от Източна Европа ще бъде по-хладно, с облаци, валежи и гръмотевични бури. На Балканите ще преобладава слънчево време, като следобед само на отделни места, главно в планините, ще превали краткотраен дъжд.

През следващите дни у нас ще преобладава слънчево време, но следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Във вторник валежи са възможни главно в Източна и Южна България, а в сряда и четвъртък – предимно в планинските и източните райони. Максималните температури във вторник и сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса, а в четвъртък слабо ще се понижат. В петък в цялата страна ще бъде предимно слънчево.

#времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на осминафинал на Уимбълдън
2
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
3
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала „Струма“
4
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала...
Тома Биков: Десислава Атанасова беше изключително добър председател на нашата парламентарна група
5
Тома Биков: Десислава Атанасова беше изключително добър председател...
Полиция и доброволци продължават издирването на 11-годишната Наталия
6
Полиция и доброволци продължават издирването на 11-годишната Наталия

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
3
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Времето

Слънчево време, но и следобедни валежи и гръмотевици
Слънчево време, но и следобедни валежи и гръмотевици
Дъжд и гръмотевици на изток, слънчево на запад в съботния ден Дъжд и гръмотевици на изток, слънчево на запад в съботния ден
Чете се за: 02:40 мин.
Слънчево на запад, с валежи и гръмотевици в Централна и Източна България Слънчево на запад, с валежи и гръмотевици в Централна и Източна България
Чете се за: 02:32 мин.
Жълт код за значителни валежи в централните части на Северна България утре Жълт код за значителни валежи в централните части на Северна България утре
Чете се за: 02:00 мин.
Валежи и гръмотевични бури и днес, и утре Валежи и гръмотевични бури и днес, и утре
Чете се за: 02:15 мин.
Гръмотевични бури и в последния ден от работната седмица Гръмотевични бури и в последния ден от работната седмица
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

СПЕЦИАЛНО: Иван Демерджиев: Атанасова е пътувала с два паспорта - личен и служебен
СПЕЦИАЛНО: Иван Демерджиев: Атанасова е пътувала с два паспорта -...
Чете се за: 19:32 мин.
У нас
Месец след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: Какво се промени? Месец след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: Какво се промени?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Недостиг на спешни медици: В България 129 лекари са със специалност "Спешни медици" Недостиг на спешни медици: В България 129 лекари са със специалност "Спешни медици"
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун" Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Пожари опустошават гори в Европа
Чете се за: 02:47 мин.
По света
250 години САЩ: Горещо време, бури и евакуация белязаха празничния ден
Чете се за: 03:17 мин.
По света
Антропология на бедствията: Проект събира спомени и лични...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Нов проект на Столична община: Велоалеята на бул. "Патриарх...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ