Слънце и следобедни превалявания през новата седмица

И през новата седмица времето ще остане променливо – с повече слънце, но и с краткотрайни следобедни валежи и гръмотевици на места.

Утре денят ще започне със слънчево време, а около и след обяд ще се развие купеста облачност. На отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.

По Черноморието също ще преобладава слънчево време, но следобед ще се развие купеста облачност и главно по северното крайбрежие ще превали. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 24 и 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1–2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд ще се развие купеста облачност и на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 19 градуса, а на 2000 метра – около 12.

В Западна Европа ще остане слънчево и горещо. В Централна Европа ще преобладава облачно време с валежи на места. В Северна и по-голямата част от Източна Европа ще бъде по-хладно, с облаци, валежи и гръмотевични бури. На Балканите ще преобладава слънчево време, като следобед само на отделни места, главно в планините, ще превали краткотраен дъжд.

През следващите дни у нас ще преобладава слънчево време, но следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Във вторник валежи са възможни главно в Източна и Южна България, а в сряда и четвъртък – предимно в планинските и източните райони. Максималните температури във вторник и сряда ще бъдат между 27 и 32 градуса, а в четвъртък слабо ще се понижат. В петък в цялата страна ще бъде предимно слънчево.