Ветровито, с максимални температури между 24° и 31° днес

В следобедните часове по-значителна облачност ще има над западната половина от страната, но изолирани превалявания и гръмотевици се очакват главно в Югозападна България.

В останалите райони ще бъде слънчево, с максимални температури между 26 и 31°, в София – около 27°, а по Черноморието – между 24 и 27°.

Ще духа умерен, на морския бряг – временно силен североизточен вятър.

През нощта по-значителна облачност се очаква над крайните югозападни райони и по Черноморието, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е слаб от изток, а в Източна България – умерен от север-североизток.

С изключение на Черноморието, минималните температури ще бъдат необичайно ниски – в по-голямата част от страната от 11 до 17°, в София – около 13°.

Максималните температури в съботния ден ще останат почти без промяна – от 25 до 32°, в София – около 27°. Ще преобладава слънчево време, с малка вероятност за валежи.

Ще духа слаб и умерен, в Югоизточна България и по Черноморието – все още силен североизточен вятър.

На морския бряг ще има променлива облачност и само по южното крайбрежие е възможно да превали. Максималните температури ще бъдат около 25-26°, колкото е и температурата на морската вода, а вълнението на морето ще остане 3-4 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, но ветровито, с временно силен вятър от изток-североизток.

В неделя вятърът ще отслабне. Ще бъде слънчево, а температурите ще останат почти без промяна.

Слънчево ще бъде и в понеделник, а в по-голямата част от страната – и горещо. Във вторник отново предстои слабо захлаждане. Ще бъде ветровито, а на места ще превали и прегърми. Ще има и градушки.

В сряда вятърът ще отслабне, а температурите ще тръгнат нагоре. Ще бъде слънчево, с малка вероятност за валежи.