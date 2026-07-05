Нов проект на Столична община: Велоалеята на бул. "Патриарх Евтимий" става двупосочна

Велоалеята на бул "Патриарх Евтимий" в София ще стане двупосочна. Това предвижда нов проект на общината. При предишната реконструкция съдът реши, че проектът е незаконен, защото общината е въвела маркировката без необходимия генерален план и без нужното съгласуване с пътната полиция.

Изграждането на велоалея на бул. "Партиарх Евтимии" предизвика скандали в общинския съвет и протести. В крайна сметка проектът не беше изцяло довършен, защото съдът го обяви за незаконен. Монтираните велосветофари така и не бяха пуснати, а маркировката на старата велоалея по тротоара не беше изтрита. Сега булевардът има спешна нужда от преасфалтиране, a след това ще бъде направена и нова организация на движението.

Идеятя е велоалеята по булевард "Патриах Евтимий" да стане двупосочна, а това пространство отново да се използва за паркиране. Това обаче ще стане за сметка на бус-лентата.

"Поне няма да има объркани, защото много често като карам отдолу - от Попа насам има хора, които ще ме претрепят. Така че може би не е лоша идея." -БНТ: Защо карате в насрещното? - Насрещното ли е?" "Да знам, ама има място да се разминем и така ми е по -лесно, да не минавам през светофара."

Досега за предстоящата промяна от общината не са търсили мнението на велосдруженията.

Радост Маринова, "Велоеволюция": "След съдебната сага съдът каза, че трябва да се изчака приемането на генерален план за организация, такъв все още няма, не знам дори дали е сключен договор за новия изпълнител. Прозрачността изисква да да бъде проведено обществено обсъждане след като казуса придоби такава противоречива обществена нагласа."

Договорът с избрания изпълнител вече е подписан и се очаква да е готов догодина пред пролетта. Според общината обаче липсата на генерален план не е пречка за новия проект, проблемът идвал от съгласуването с "Пътната полиция".

Виктор Чаушев, зам.-кмет по транспорт на София: "Ние сме предприели действия по съдебното решение, възложили сме одит на пътната безопасност в резултат на този одит е възложено препроектиране на това което е реализирано и в резултата на това нещо, имаме един проект, който още не е завършен, като го завършим ще го предадем на КАТ за съгласуване."

Проектът ще бъде представен за обществено обсъждане след около месец. Междувременно велоалеите на бул. "Дондуков" и бул. "Раковски" останаха без обезопасителни ограничители. Причината, е че са били изпочупени, те ще бъдат заменени с нови, по -високи.