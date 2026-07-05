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Полетите на Пеевски: Има ли заличаване на данни в различните регистри на МВР?

Николай Минков от Николай Минков
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След като конституционната съдийка Десислава Атанасова отрече твърденията на вътрешния министър, че е пътувала с лидера на ДПС Делян Пеевски до Дубай - министър Демерджиев заяви, че остава на позицията си. Заяви също, че има опит за заличаване и подмяна на информацията. На това реагира бившият вътрешен министър, сега депутат от ДПС Калин Стоянов, коментар дойде и от лидера на ГЕРБ-Бойко Борисов.

Министърът на вътрешните работи отрече да е изнесъл неверни данни за общ полет на Десислава Атанасова и Делян Пеевски. Повод за коментара му бе справката, представена от конституционния съдия в петък, че на посочените от ГДБОП дати тя не е летяла в Дубай, а в Турция с граждански полет.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Не са грешни данните. Има различни регистри. Странното е, че има различни отбелязвания в различни регистри. Има заличавания на данни. Проверяваме всичко и ще видим докъде евентуално е стигнала наглостта на някои хора в опитите си да прикрият нещо.“

И се обърна задочно към Атанасова.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Не съветвам г-жа Атанасова твърде много да рови по този въпрос, защото колкото повече се проверява, толкова повече интересни факти и обстоятелства изникват.“

Бившият вътрешен министър Калин Стоянов заяви, че ще информира партньорските служби за неправомерно използване на международни регистри и ще допълни сигнала до прокуратурата с нови факти.

Калин Стоянов, ДПС, бивш министър на вътрешните работи: „Информацията от тези регистри се използва не за друго, а за политическа цел и политическа борба с онези, които са отсреща, а именно опозицията. Тези проверки ще докажат абсолютно всичко, а именно кой, по какъв начин е разпоредил – устно или с резолюции, на кои служители, в кои регистри са бъркали и защо са използвали информацията.“

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Нашите служители работят по сигнал и това, което им е разпоредено, е да работят според закона. Аз вярвам, че те са спазили закона, така че към когото ще подават сигнал ДПС, нека да подават.“

Демерджиев обясни какъв е фокусът на разследването.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „Колко струват тези полети. Дали сумите, които са плащани, отговарят на пазарните цени на тези полети и в крайна сметка дали това са пари на семейството на Пеевски, както той каза.“

Лидерът на ГЕРБ за първи път коментира темата.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: „Аз отговарям за г-жа Атанасова за времето, в което е била в ГЕРБ. Заедно с колегите от ПП-ДБ тогава, с господин Белазелков, мисля, че беше, ги избрахме за конституционни съдии. Оттогава аз нито съм я чувал, нито съм я виждал. Денят, в който се закълнат, те вече нямат нищо общо с тази партия.“

А съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев заяви пред БНР, че в дъното на разкритията стои един от общо 20 сигнала, подадени от коалицията срещу Пеевски. Той разкритикува управляващите, че са отхвърлили предложението им за парламентарна комисия, която да установи несъответствията в имущественото състояние на лидера на ДПС.

#Иван Демердижев #Калин Стоянов #Десислава Атанасова #делян пеевски #полети

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