40 години след загубата от Аржентина, Англия се връща на "Ацтека"

Във футбола има прекалено много истории, за които се говори с години. С десетилетия. Но само една се откроява толкова силно, че на практика е митологизирана. Легендарният мач от 22 юни 1986. Арената е „Ацтека“. Сблъсъкът е Аржентина – Англия, пропит с изцяло политически нюанси заради приключилата скоро преди това Фолклендска война.

„Гаучосите“ печелят успех, който има много по-съществена цена от чисто футболната. Аржентина възстановява гордостта си. А божественият наместник в онзи горещ, летен ден е Диего Армандо Марадона. В рамките на няколко минути геният блесва по два коренно различни начина – първо отбелязва гола, увековечен завинаги с прозвището Божията ръка, която остава невидима за всички арбитри – включително за българина Богдан Дочев, който тогава е страничен рефер.

Следва и второто попадение Марадона, което пък е определено за Гола на века. Слаломиращ бясно между шпагатите на англичаните и справящ се великолепно с неравностите по терена, аржентинецът преминава вълшебно през половината противников отбор включително и през Питър Шилтън, за да вкара втория гол. Божията ръка и Гола на века в рамките на няколко минути! Англия понася болезнена травма, за която не иска да си спомня дори днес.

Днес обаче „Трите лъва“ се завръщат на мястото на произшествието. 40 години по-късно „Ацтека“ ще бъде също толкова шумна, толкова „живееща“ с футбола. Сега противникът е различен. Донякъде – дори по-опасен, вдъхновен от многолюдната публика, традициите, аурата на стадиона. Мач, за който може да се говори с години. С десетилетия.

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