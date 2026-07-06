Горещини и пожари: Дебат за вот на недоверие срещу френския кабинет

Във Франция – дебат за вот на недоверие срещу правителството на Себастиан Льокорню. Според опозицията кабинетът не се е справил с горещата вълна, която обхвана страната между 22 и 28 юни.

Последните данни показват, че смъртните случаи като пряко следствие от екстремните жеги са се увеличили с над 90%. Според статистиката във Франция, Белгия и Нидерландия има над 3700 починали в най-топлите дни.

От днес в редица европейски държави започва нова гореща вълна. Заради високите температури сезонът на пожарите започна месец по-рано. Най-малко 5000 души са евакуирани от села в Южна Франция. С огъня се борят и в Португалия, и в Испания.