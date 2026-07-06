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Последна почит: Наследникът на Али Хаменей все още без публична поява

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Продължава прощаването с върховния лидер на Иран Али Хаменей, който беше убит в края на февруари при координирани удари на Съединените щати и Израел.

Започна 10-километрова процесия между емблематични площади в Техеран, в която се включват стотици хиляди души. Медии отбелязват, че трима от синовете на Али Хаменей участват в общите молитви, но не и другият му син – Моджтаба Хаменей, който е избран за негов наследник.

От началото на войната в Близкия изток Моджтаба Хаменей не се е появявал публично. Той ръководи само чрез становища, които медиите разпространяват.

След още няколко планирани церемонии на различни места Али Хаменей ще бъде погребан в родния си град Машхад на 9 юли.

#Али Хаменей #САЩ #Иран #погребение

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