Последна почит: Наследникът на Али Хаменей все още без публична поява

Продължава прощаването с върховния лидер на Иран Али Хаменей, който беше убит в края на февруари при координирани удари на Съединените щати и Израел.

Започна 10-километрова процесия между емблематични площади в Техеран, в която се включват стотици хиляди души. Медии отбелязват, че трима от синовете на Али Хаменей участват в общите молитви, но не и другият му син – Моджтаба Хаменей, който е избран за негов наследник.

От началото на войната в Близкия изток Моджтаба Хаменей не се е появявал публично. Той ръководи само чрез становища, които медиите разпространяват.

След още няколко планирани церемонии на различни места Али Хаменей ще бъде погребан в родния си град Машхад на 9 юли.