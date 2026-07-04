Национален траур в Иран: Масово прощаване с аятолах Али Хаменей

Двама представители от "Възраждане“, настоящият депутат Ангел Георгиев и бившият Златан Златанов, са били в Иран на траурната церемония за аятолах Али Хаменей, и са били единствените европейски политици там - каза пред БНР лидерът на партията Костадин Костадинов.

След поклонението на чуждестранните делегации, в Техеран днес привърженици на ислямския режим се прощават с аятолаха, който беше убит при американо-израелски удари през февруари.

Погребението е насрочено за четвъртък. Властите очакват между 15 и 20 милиона души да присъстват на церемониите. Освен в Иран, поклонения ще има и в свещени за шиитите градове в Ирак.

Не е ясно обаче дали новият аятолах - синът на Али Хаменей - Моджтаба ще се появи публично. Откакто беше избран за върховен водач, той не се е появявал на обществени места. Твърди се, че е бил ранен още в началото на войната.