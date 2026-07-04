Нужда от помощ: Един от спасителите на Сашко от Перник пострада при тежък инцидент

Нужда от помощ за един от спасителите на Сашко от Перник - детето, което преди 4 години се изгуби край града. А сред хората, които веднага се отзоваха за помощ беше и Веселин Георгиев, той откри пръв и Сашко.

Оказва се обаче, че сега той е пострадал при инцидент и е в болница с множество травми.

Близките му търсят помощ за продължителното лечение и рехабилитация, които предстоят на Веселин. В соцалните мрежи негови приятели, кмета на Перник и от Планинската спасителна служба в Дупница призовават за подкрепа.

Всеки, който желае да помогне, може да го направи чрез дарение по една от следните сметки:

BG62UBBS80021480330110 / BIC код : UBBSBGSF

Основание: Покриване на медицински разходи

Веселин Георгиев Живков за Веселин Веселинов Георгиев



BG95STSA93000032688641

Основание: Покриване на медицински разходи и консумативи

Веселин Георгиев Живков за Веселин Веселинов Георгиев