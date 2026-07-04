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Камери на АПИ следят за претоварени камиони от началото на месеца

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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485 камиона, движещи се неправомерно в изпреварващата лента на магистралите, са установили толкамерите само за ден. От началото на месеца те констатират и тези нарушения, а кантарите под тях подават информация за претоварени тежкотоварни автомобили. Как се санкционират нарушителите?

Камионът на Димчо Танев е сред първите проверени.

Димчо Танев, шофьор на камион: “Трябва да мина през кантарите. Чакам органите. Бруто съм 40 тона, тарата ми е 13 тона - 27 тона чист товар.
БНТ: Колко често Ви извършват проверки?
- Редовно, поне на седмицата един път. Ако не тук, на паркинга на магистралата.”

Тодор Атанасов, и. д. началник на “Автомобилна администрация”-Бургас: “Колегите теглят въпросния автомобил - всяко натоварване на отделна ос дали отговаря на съответното предвидено в закона. Имаме писани до момента 2 такива акта.”

Мобилният кантар в Бургаска област обаче е само един. Затова от няколко месеца насам контрол се извършва и с вградените кантари на толсистемата, които издават електронни фишове на нарушителите.

Инж. Ангел Попов, Европейски център за транспортни политики и бивш зам.-министър на транспорта: “Преди имаше на 100 места такива вкопани кантари, които бяха само за статистика, но сега на 20 места работят ефективно.“

Останалите 80 все още не са сертифицирани. Вратичка, която се използва активно.

Инж. Ангел Попов, Европейски център за транспортни политики и бивш зам.-министър на транспорта: “Има претоварки, които надвишават до 40-50% от допустимите тегла, до които могат да се движат. Обикновено това става привечер и тогава всичко е един разграден двор.”

От Пътната агенция заявиха за БНТ, че при засечено претоварване от толсистемата не се извършва повторно претегляне, а санкцията се налага с електронен фиш въз основа на данните от системата.

Диана Русенова, Европейски център за транспортни политики: “Целият контрол се осъществява единствено по заснемане на регистрационната табела на превозното средство, а както всички знаем, много често има случаи, в които регистрационната табела се крие, сваля.”

От миналата година е премахната и възможността за вторичен контрол през чип в стикера на предното стъкло за технически преглед, което увеличава риска от укриване.

#претоварени камиони #акция #АПИ #камери

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