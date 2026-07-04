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Какво е качеството на въздуха в София след пожара в „Люлин“?

Николай Минков от Николай Минков
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Качеството на въздуха в София вече е в норма след големия пожар в база за преработка на отпадъци в софийския квартал „Люлин“. Това съобщиха от Столичната община след последните измервания на мобилната станция. Според данните не са отчетени стойности, които да са рискови за здравето на хората, а концентрацията на бензен е била в обичайните граници за зимния сезон.

При опожарените халета на компанията за рециклиране на отпадъци все още има един противопожарен автомобил с трима огнеборци, които периодично пълнят автомобила с вода, влизат и продължават гасителните действия.

Миризма не се усеща, няма задимяване. Подобно становище изразиха и жителите на близкия столичен квартал.

Инж. Марин Маринов, директор на „Климат, енергия и въздух“: "Данните от нашата мобилна измервателна станция, която е на място, показват моментни стойности, които не представляват никакъв риск за населението и за гражданите. Тези данни са проверени, качествени, обработени и можем да застанем зад тях. Това, което гражданите са усетили, е, че вчера пожарът беше потушен и е възможно във въздуха да е имало остатъчни сажди и дим. Концентрациите на бензен не бяха по-високи от тези, които обичайно се наблюдават през зимните месеци."

Жители от района се оплакват, че след пожара е било доста задушно и миришеше много.

"Миналата нощ и миналият ден беше доста задушно и миришеше много. Дим беше влязъл в стаите на дъщеря ми, защото те отворили прозорците.."

"Типичен люлинкси въздух общо взето."

"Почна да духа вятър. Днес работата се оправи малко, след като започна да духа вятъра, не е толкова трудно да се диша."

Вижте повече в прякото включване на Николай Минков.

#София #"Люлин" #замърсен въздух #пожар

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