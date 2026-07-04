Празничният дух завладя САЩ, феновете чакат осминафинала с Белгия

Празничният дух завладя Съединените Щати на 4 юли. Страната отбелязва 250 години от приемането на Декларацията за независимост, едно от най-важните събития в своята история.

Как американците честват юбилея и каква е атмосферата на място? В атмосферата ни потапя пратеникът на БНТ в САЩ Стефан Георгиев.

"Ние сме най-силният отбор в целия турнир", категорични бяха феновете на САЩ пред камерата на БНТ.

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