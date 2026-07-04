Росен Карадимов: 400% ръст на сигналите в КЗК за една година

400% ръст на сигналите е отчела Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) през последната година. Това заяви председателят на комисията Росен Карадимов в предаването „Денят започва с Георги Любенов“, представяйки отчета за първата година от работата на настоящия състав.

По думите му увеличението показва, че КЗК се е утвърдила като видим и предвидим национален регулатор, но същевременно е знак за тежък дефицит на държавност, тъй като все повече граждани и бизнес търсят съдействие именно от комисията. Карадимов подчерта, че КЗК не е контролен, а регулаторен орган, чиято роля е да анализира процесите в дълбочина и да предлага решения с ефект върху цели сектори на икономиката.