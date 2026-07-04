БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Росен Карадимов: 400% ръст на сигналите в КЗК за една година

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

400% ръст на сигналите е отчела Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) през последната година. Това заяви председателят на комисията Росен Карадимов в предаването „Денят започва с Георги Любенов“, представяйки отчета за първата година от работата на настоящия състав.

По думите му увеличението показва, че КЗК се е утвърдила като видим и предвидим национален регулатор, но същевременно е знак за тежък дефицит на държавност, тъй като все повече граждани и бизнес търсят съдействие именно от комисията. Карадимов подчерта, че КЗК не е контролен, а регулаторен орган, чиято роля е да анализира процесите в дълбочина и да предлага решения с ефект върху цели сектори на икономиката.

"КЗК не е контролен орган, тя е регулаторен орган. Следователно трябва да навлезе в дълбочината на процесите и съобразно това да предлага решения – политически и управленски. Същевременно трябва да уплътнява своята компетентност в рамките на своите правомощия."

"За тази една година има 400% ръст на сигналите в комисията. Тези 400% показват, първо, че комисията е достатъчно видима, и второ – че има тежък дефицит на държавност."

Вижте целия разговор с Росен Карадимов във видеото.

# Росен Карадимов #КЗК

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция
3
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм...
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто
4
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава...
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен бивш служител в район „Приморски“
5
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен...
Трагедия в Кюстендилско: Възрастно семейство с две внучета изчезна във водите на р. Струма
6
Трагедия в Кюстендилско: Възрастно семейство с две внучета изчезна...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
3
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
5
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
6
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика

Още от: Политика

Закриването на комисията по досиетата беше на фокус в парламента
Закриването на комисията по досиетата беше на фокус в парламента
Димитър Петров, "Прогресивна България": Няма предварителна договорка с „Литаско“, но се надяваме да избегнем арбитража Димитър Петров, "Прогресивна България": Няма предварителна договорка с „Литаско“, но се надяваме да избегнем арбитража
Чете се за: 07:32 мин.
Президентът Йотова се срещна с генералния директор по правата на човека и върховенството на правото на Съвета на Европа Джанлука Еспозито Президентът Йотова се срещна с генералния директор по правата на човека и върховенството на правото на Съвета на Европа Джанлука Еспозито
Чете се за: 01:27 мин.
Бойко Рашков за полетите на Пеевски: Компетентните органи да направят проверки Бойко Рашков за полетите на Пеевски: Компетентните органи да направят проверки
Чете се за: 08:42 мин.
Втори ден темата с полетите на лидера на ДПС е на фокус в парламента Втори ден темата с полетите на лидера на ДПС е на фокус в парламента
Чете се за: 03:27 мин.
Премиерът Радев: С бюджета за 2027 г. се очаква намаляване на дефицита и заемите Премиерът Радев: С бюджета за 2027 г. се очаква намаляване на дефицита и заемите
Чете се за: 03:42 мин.

Водещи новини

Цяла нощ издирваха второто изчезнало дете в река Струма
Цяла нощ издирваха второто изчезнало дете в река Струма
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Пети ден в неизвестност: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Пети ден в неизвестност: Продължава издирването на 11-годишната Наталия
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
След пожара в „Люлин“: Въздухът в София е в норма, няма риск за здравето След пожара в „Люлин“: Въздухът в София е в норма, няма риск за здравето
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
250 години САЩ: Празненства започнаха с реч на Доналд Тръмп 250 години САЩ: Празненства започнаха с реч на Доналд Тръмп
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Войната в Украйна: Атаки с жертви срещу Суми, Путин на фронта
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Атракция в морето: Започват представленията на плаващия фонтан в...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Честито: Тейлър Суифт и Травис Келси официално са семейство
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Слънчево на запад, с валежи и гръмотевици в Централна и Източна...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ