Пети ден в неизвестност: Продължава издирването на 11-годишната Наталия

Във варненското село Синдел отново се събират доброволци, за да се включат в издирването на 11-годишната Наталия, която е в неизвестност пети ден.

Момичето от варненското село Константиново е тръгнало с 40-годишния бивш партньор на майка ѝ Асен Симеонов. Двамата се издирват. Последната претърсена местност е край село Синдел.

В село Синдел, община Аврен, където допреди два дни се получаваха многобройни сигнали, че са забелязали момичето и 40-годишния мъж. Тази сутрин в селото се събират доброволци, които са готови да продължат търсенето в района.

"За съжаление, топлите сигнали са отпреди два дни. От вчера и от днес нямаме никакви следи от детето и мъжа, но ще продължим търсенето. Събират се хора, ще обходим района отново, ще проверим изоставените къщи и сгради, където е възможно да се укриват. Ще минем с колегата през гористата местност. Надяваме се да открием някаква следа и да има щастлива развръзка скоро", каза кметът на село Синдел Пламен Лазаров. "Ако се укриват, логично е да се придвижват нощем. Надяваме се някой да ги е видял или да се появи някаква следа. Селото е оживено, постоянно има хора по улиците, така че всички са предупредени. Апелирам, ако някой забележи нещо, първо да се обади на телефон 112", допълни той.

Претърсването продължава и в село Константиново.

Вижте повече в прякото включване на Силвия Русинова.