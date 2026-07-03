Задържаха служител на Община Ардино заради обществена поръчка за ремонт на междуселски път от 2024 г. На него според разследващите е положен по-малко асфалт от предвидения по проект и така хазната е ощетена с близо 300 000 лева. Това е само една от проверките за ремонт на пътища в област Кърджали след сигнала на вътрешния министър за двулентови пътища, превърнати в еднолентови.

Проблемният ремонт засяга пътя между селата Жълтуша и Седларци. Обществената поръчка е за 6,3 млн. лева, от които вече са изплатени милион и триста хиляди.

Гл. инсп. Радослав Узунов: "Установили сме, че асфалтът, който е положен, не отговаря на техническите спецификации в проекта. Дебелината му е по-малка от заложените 6 сантиметра, а щетата, която е известна, горе-долу възлиза на 300 хиляди лева."

Изпълнението е започнало тази пролет, след като в Седларци нов асфалт не е имало от 42 години.

Йовчо Гаджалов, кметски наместник на село Седларци: "Аз специално нямах смущения, защото работеха момчетата – скоростно и бързо."

Хората обаче не са доволни и казват, че пътят е тесен и опасен.

Райчо Филипов, жител на с. Седларци: "Аз тука съм пред гаража – не мога да си изкарам колата. И други тук имат гаражи. И те не могат да си изкарат колите. Втора кола, когато дойде, никой не иска да излиза от пътя и така – тесен остана."

В област Кърджали се проверяват 27 обществени поръчки, като 8 от тях вече са внесени в прокуратурата.