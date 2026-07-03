Конър Меткалф: Да играя на световното първенство беше сбъдната детска мечта

Австралийският национал Конър Меткалф определи участието си на световното първенство като сбъдната детска мечта. В навечерието на двубоя срещу Египет от 1/16-финалите халфът сподели най-силните си емоции от турнира и призна, че никога няма да забрави първото си попадение на Мондиал.

"Първият момент, в който наистина осъзнах къде се намирам, беше по време на загрявката преди мача с Турция. Излязох на терена и не спирах да се усмихвам. Това беше сбъдната мечта от детските ми години, а победата с 2:0 направи вечерта още по-специална“, заяви Меткалф.

Полузащитникът разказа и за чувствата си след гола, с който се разписа на шампионата.

"Когато видях топката в мрежата, първо почувствах огромно облекчение, а след това изпаднах в шок. Не знаех как да реагирам. За миг си помислих да сваля фланелката, но веднага се сетих, че ще получа жълт картон. Затова просто се плъзнах на колене. Никога няма да забравя този момент“, каза той.

Меткалф подчерта, че класирането за елиминационната фаза е важен успех не само за националния отбор, но и за развитието на футбола в Австралия.

"Благодарни сме, че успяхме да преодолеем груповата фаза на световното първенство. Надявам се това да помогне на футбола в Австралия и да вдъхнови още повече деца да започнат да играят“, допълни националът.

Австралия се изправя срещу Египет в спор за място на осминафиналите, а „кенгурата“ ще се опитат да продължат впечатляващото си представяне на Мондиал 2026.