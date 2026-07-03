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Закриването на комисията по досиетата беше на фокус в парламента

Милена Кирова от Милена Кирова
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Закриването на комисията по досиетата беше на фокус в парламента
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Закриването на комисията по досиетата на фокус в парламента. От ДПС се обявиха против, а вицепремиерът Иво Христов я определи като отдавна изчерпала се структура с бюджет от 2,8 милиона евро годишно. Той успокои, че достъпът до досиетата остава при сегашния режим, докато документите бъдат дигитализирани.

Иво Христов - вицепремиер: "Да затворим тази мъчителна страница на българския преход, в която всичко се обясняваше с досиетата и зависимостите отпреди 1989 година. Хората в момента осъзнават, че нито "Петрохан", нито "Баба Алино", нито полетите до Дубай могат да бъдат обяснени с досиетата на прехода."

#комисията по досиетата #Парламент

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