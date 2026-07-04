След пожара в „Люлин“: Въздухът в София е в норма, няма риск за здравето

Качеството на въздуха в София вече е в норма след големия пожар в рециклиращата база в столичния квартал „Люлин“. Това съобщиха от Столичната община след последните измервания на мобилната станция за мониторинг. Според данните не са отчетени стойности, които да представляват риск за здравето на хората, а концентрациите на бензен са в обичайните за сезона граници.
След пожара, който буквално унищожи един от цеховете на рециклиращата компания и предизвика сериозни притеснения сред жителите на района за качеството на въздуха, днес данните са много добри. Показателите са в нормите, характерни са за този период на годината, а дори на места са и по-добри.
Инж. Марин Маринов, директор на „Климат, енергия и въздух“: "Данните от нашата мобилна измервателна станция, която е на място, показват моментни стойности, които не представляват никакъв риск за населението и за гражданите. Тези данни са проверени, обработени и можем да застанем зад тях. Това, което гражданите са усетили, е, че вчера пожарът беше окончателно потушен и е възможно във въздуха да е имало остатъчни сажди и дим. Но от тази сутрин, след последното ни изявление вчера в 19:00 часа. Единственият начин да проследим къде се намира димният облак от пожара беше чрез измерване на стойностите на бензен, тъй като това е показателят, който може да бъде наблюдаван в реално време. Концентрациите на бензен не бяха по-високи от тези, които обичайно се наблюдават през зимните месеци."
Вижте повече в прякото включване на Николай Минков.