БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След пожара в „Люлин“: Въздухът в София е в норма, няма риск за здравето

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Качеството на въздуха в София вече е в норма след големия пожар в рециклиращата база в столичния квартал „Люлин“. Това съобщиха от Столичната община след последните измервания на мобилната станция за мониторинг. Според данните не са отчетени стойности, които да представляват риск за здравето на хората, а концентрациите на бензен са в обичайните за сезона граници.

След пожара, който буквално унищожи един от цеховете на рециклиращата компания и предизвика сериозни притеснения сред жителите на района за качеството на въздуха, днес данните са много добри. Показателите са в нормите, характерни са за този период на годината, а дори на места са и по-добри.

Инж. Марин Маринов, директор на „Климат, енергия и въздух“: "Данните от нашата мобилна измервателна станция, която е на място, показват моментни стойности, които не представляват никакъв риск за населението и за гражданите. Тези данни са проверени, обработени и можем да застанем зад тях. Това, което гражданите са усетили, е, че вчера пожарът беше окончателно потушен и е възможно във въздуха да е имало остатъчни сажди и дим. Но от тази сутрин, след последното ни изявление вчера в 19:00 часа. Единственият начин да проследим къде се намира димният облак от пожара беше чрез измерване на стойностите на бензен, тъй като това е показателят, който може да бъде наблюдаван в реално време. Концентрациите на бензен не бяха по-високи от тези, които обичайно се наблюдават през зимните месеци."

Вижте повече в прякото включване на Николай Минков.

#квартал "Люлин" #пожар #въздух #замърсяване

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция
3
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм...
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто
4
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава...
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен бивш служител в район „Приморски“
5
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен...
Трагедия в Кюстендилско: Възрастно семейство с две внучета изчезна във водите на р. Струма
6
Трагедия в Кюстендилско: Възрастно семейство с две внучета изчезна...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
3
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
5
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
6
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика

Още от: Регионални

Атракция в морето: Започват представленията на плаващия фонтан в Поморие
Атракция в морето: Започват представленията на плаващия фонтан в Поморие
Пети ден в неизвестност: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Пети ден в неизвестност: Продължава издирването на 11-годишната Наталия
Чете се за: 01:50 мин.
Цяла нощ издирваха второто изчезнало дете в река Струма Цяла нощ издирваха второто изчезнало дете в река Струма
Чете се за: 01:07 мин.
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто
14683
Чете се за: 01:25 мин.
Апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма отправиха от община Бобошево Апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма отправиха от община Бобошево
Чете се за: 01:50 мин.
Полицай е ударен от лек автомобил на магистрала „Тракия“ край Ямбол, получил е охлузни рани Полицай е ударен от лек автомобил на магистрала „Тракия“ край Ямбол, получил е охлузни рани
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Цяла нощ издирваха второто изчезнало дете в река Струма
Цяла нощ издирваха второто изчезнало дете в река Струма
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Пети ден в неизвестност: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Пети ден в неизвестност: Продължава издирването на 11-годишната Наталия
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
След пожара в „Люлин“: Въздухът в София е в норма, няма риск за здравето След пожара в „Люлин“: Въздухът в София е в норма, няма риск за здравето
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
250 години САЩ: Празненства започнаха с реч на Доналд Тръмп 250 години САЩ: Празненства започнаха с реч на Доналд Тръмп
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Войната в Украйна: Атаки с жертви срещу Суми, Путин на фронта
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Атракция в морето: Започват представленията на плаващия фонтан в...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Честито: Тейлър Суифт и Травис Келси официално са семейство
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Слънчево на запад, с валежи и гръмотевици в Централна и Източна...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ