След пожара в „Люлин“: Въздухът в София е в норма, няма риск за здравето

Качеството на въздуха в София вече е в норма след големия пожар в рециклиращата база в столичния квартал „Люлин“. Това съобщиха от Столичната община след последните измервания на мобилната станция за мониторинг. Според данните не са отчетени стойности, които да представляват риск за здравето на хората, а концентрациите на бензен са в обичайните за сезона граници.

След пожара, който буквално унищожи един от цеховете на рециклиращата компания и предизвика сериозни притеснения сред жителите на района за качеството на въздуха, днес данните са много добри. Показателите са в нормите, характерни са за този период на годината, а дори на места са и по-добри.