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Владимир Карамазов с нова изложба „На тяхно място“

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Актьорът и фотограф Владимир Карамазов с нов фотографски проект „На тяхно място“ - изложба, посветена на хора, лишени от свобода, която вече може да бъде видяна в Орешак край Троян. В предаването „Денят започва с Георги Любенов“ той говори за хуманността в изкуството, границите на съчувствието към осъдени престъпници, както и за личната си промяна между театъра и фотографията.

Карамазов разказа, че изложбата за първи път е представена извън столицата и това е било ключов момент за проекта. Той подчерта значението на доверието от местната власт и организацията в Троянско.

„Аз отначало бях много скептичен, защото това е огромна изложба, 80 принта, това си е голям труд. И всъщност, когато отидох и им казах, че много харесах пространството… казах им, че ако направя изложба, ще е без никакви компромиси. И просто ги помолих да ми се доверят. И те ми се довериха.“

Изложбата ще е там два месеца.

Карамазов обясни, че работата по проекта е изисквала пълно потапяне в средата на затвора.

„Абсолютно като актьорска роля беше това, защото ако не се бях потопил вътре в живота на тези хора, аз нямаше да мога да направя проектът такъв какъвто е. Те ми позволиха да вляза в техния живот, да споделят с мен. Тази връзка направи проекта такъв, какъвто е.“

Карамазов разказва за работата си в затворите, за доверието, което е изградил с осъдените, и за стремежа си да покаже човешките истории зад присъдите, без да оправдава извършените престъпления. Според него фотографията, както и театърът, има силата да променя гледната точка, да предизвиква съпричастност и да поставя важни въпроси за вината, прошката и обществените предразсъдъци.

Вижте целия разговор с Владимир Карамазов във видеото.

#Орешак #Владимир Карамазов #изложба

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