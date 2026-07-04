Опитът в елиминациите е на страната на Франция в осминафинала с Парагвай

Стадион " Филаделфия" очакваше да стане свидетел на епичен дуел между Франция и Германия в един от най-интересните осминафинали на Мондиал 2026. Вместо това, навръх националния празник на Съединените щати, историческият център на Америка ще посрещне "петлите" срещу Парагвай, отборът, изпратил у дома една от най-класните и скъпи селекции в турнира.

"Гуараните" вече показаха, че не бива да бъдат подценявани. Южноамериканците елиминираха Германия след драматичен двубой и изпълнение на дузпи, демонстрирайки дисциплина, здрава защита и отличен колектив. Тимът разчита на компактна игра, бързи контраатаки и силен боен дух. Франция обаче влиза като фаворит. "Петлите" достигнаха до осминафиналите с убедителни изяви, а в предишния кръг елиминираха Швеция с категоричното 3:0.

Богатият избор от офанзивни футболисти, високото индивидуално качество и опитът в елиминационните мачове дават сериозно предимство на европейците. Ключът към срещата ще бъде дали Парагвай ще успее да ограничи скоростта и креативността на френската атака. Ако двубоят остане равностоен до последните минути, психологическото напрежение може да отвори шанс за нова изненада.

Вижте целия обект във видеото.