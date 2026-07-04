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Масирани руски атаки срещу Украйна: Константиновска е превзета

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Чете се за: 03:25 мин.
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масирани руски атаки украйна константиновска превзета
Снимка: БТА
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Най-малко четирима загинали след масирана руска атака срещу Суми. Ранените са десетки. Украинският президент Володимир Зеленски призова за по-голям натиск срещу Русия. При украинска атака е поразен петролен терминал край Санкт-Петербург - за втори път в рамките на месец. Руският държавен глава Владимир Путин посети команден пункт на руската армия, където му беше докладвано, че е превзет град Константиновка.

Град Суми е атакуван с най-малко шест авиационни бомби, съобщиха местните власти. Сред ранените има много деца. Засегнат е многоетежен жилищен блок и прилежащ магазин, тежки поражения има и по паркираните наблизо автомобили. За пострадали и поражения след руски атаки се съобщава и в Одеса. Това са поредни удар на руската армия по цивилна инфраструктура в Украйна, при който загиват мирни жители.

След атаката в Суми, президентът Володимир Зеленски призова Съединените щати и държавите от Г-7 и Г-20 да окажат натиск и да спрат руските атаки.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Съществено важно е нашите партньори да окажат натиск върху Русия, за да може този терор да бъде прекратен. Трябва да помним, че Европа има инструменти, които може да използва срещу агресора - най-вече в енергийния сектор, нефтени флот и финансовата система."

Трябва да се предприемат стъпки за укрепване на нашата отбрана, преди всичко противовъздушна отбрана, написа още Зеленски.


Руският президент Владимир Путин посети спомагателен команден пунк, от който се ръководят операциите на различни военни подразделения. Той изслуша доклад за ситуацията на фронта от началника на Генералния щаб на руските въоръжени сили генерал Валерий Герасимов, който му съобщи за превземането на Константиновка. Независимо потвърждение на информацията няма. От руското военно разпространиха кадри, за които се твърди, че са от града. Константиновка е стратегически важен опорен пункт по пътя към последните по-големи градове в Донбас, които все още са под контрола на Киев.

Владимир Путин, президент на Русия: "Напълно е освободена Луганската народна република. Продължава унищожаването на формированията на украинската армия на територията на Донецката народна република, Запорожка и Херсонска област. По план върви създаването на зона за сигурност в граничните райони на Харковска, Сумска и Днепропетровска област."

По думите на Путин, колкото повече украинците атакуват гражданска инфраструктура, толкова по-голяма ще бъде територията на зоната за сигурност.

#Константиновска #войната в Украйна #Русия #Украйна

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