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Премиера на „Набуко“ събира солисти от България и Полша в Пловдив

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Копродукция между Опера Пловдив и Краковската опера събира български и полски солисти в нова постановка на „Набуко“ от Джузепе Верди. Премиерата е довечера в Античния театър в рамките на фестивала OPERA OPEN.

Режисьор е Мария Сартова от Полша – бивша оперна певица и документалист, която търси психологическата дълбочина на героите и съвременното звучене на класическите произведения. Така е и с прочита й на Набуко.

Мария Сартова, режисьор: "Човечеството не се променя. То винаги ще води войни – безсмислени войни. Религията не би трябвало да служи, за да властва над другите, а за да носи нравственост. В крайна сметка всички религии се стремят към едно и също, но за съжаление твърде често всичко това се обръща срещу хората и срещу народите."

#опера #Пловдив

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