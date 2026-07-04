Софийският районен съд остави в ареста мнимата касиерка, убедила десетки хора да изтеглят близо 1 милион евро кредити

Гинка Борисова остава в ареста, реши Софийският районен съд. 39-годишната жена беше задържана, защото, представяйки се за касиерка на партия, е убедила десетки хора да изтеглят близо 1 милион евро кредити.

Тя обещавала на пострадалите, че ако ѝ предоставят парите, ще получат финансиране по европейски проекти. Част от измамата било и обещанието, че кредитите няма да се изплащат. Съдът реши, че ако е на свобода, Борисова може да извърши и друго престъпление. Решението може да бъде обжалвано пред Софийския градски съд.