Костадин Костадинов: Няма никаква промяна в политиката на сегашното правителство спрямо политиката на ГЕРБ, ДПС и ПП

Няма никаква промяна в политиката на сегашното правителство спрямо политиката на ГЕРБ, ДПС и ПП, заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в "Говори сега".

Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане": "На 19 април голяма част от българските граждани гласуваха за политическа формация, очаквайки от нея промяна на политическия модел. С управлението на Радев на практика имаме същия модел, но с нови носители и нова опаковка. Няма никаква промяна в политиката на сегашното правителство спрямо политиката на ГЕРБ, ДПС и ПП."

За 21-вия пакет санкции срещу Русия и действията на българското правителство Костадинов заяви:

Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане": "Радев говори частично и то само по отношение на руския патриарх и бившия управител на „Лукойл“. А за всички останали санкции, които унищожават икономиката на страната, не каза нищо. Той се съгласи предишните 20 пакета да бъдат удължени не с 6, а с 12 месеца. България може да отмени тези санкции едностранно още днес. Трябва да се премахнат санкциите. В 21-ия пакет се предвиждат около 60–80 мерки, от които българският министър-председател не е съгласен с две. Ние задаваме въпроса: какво правим с този пакет и какво правим с предишните 20 пакета? Не можеш да лъжеш целия народ за много време. Затова не е важно какво е казал Радев, а какво е направил. Защото при него думите и делата се разминават."

За Делян Пеевски и полетите му с Десислава Атанасова лидерът на Възраждане коментира:

Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане": "Ако това е така, Атанасова трябва да си подаде оставката веднага. Но междувременно питаме как стоят нещата с доходите на Пеевски и другите лидери на ДПС и ГЕРБ. Какво се случва с олигархията?"

По отношение на предстоящите президентски избори и евентуалното издигане на Илияна Йотова Косадинов заяви:

Костадин Костадинов, лидер на "Възраждане": "Политиците нямат пол. „Възраждане“ ще има своя кандидатура и предстои тя да бъде определена с решение в рамките на следващите два месеца. Когато вземем решение, ще го обявим, но категорично ще имаме кандидат."

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