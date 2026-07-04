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Николай Найденов: Станахме свидетели на кадрови назначения и решения, които не се базират на закона

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Малко е нелепо капитанът на „Титаник“ да има претенции за експертиза в корабоплаването, заяви министърът на правосъдието за съдебните реформи

николай найденов
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Станахме свидетели на кадрови назначения и решения, които не се базират на закона, заяви министърът на правосъдието Николай Найденов в "Говори сега" за работата на ВСС.

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Не бих искал да се ангажирам с еднозначна оценка, но продължителността на техния мандат се отрази на качеството на работата им. Станахме свидетели на кадрови назначения и решения, които не се базират на закона. Считам, че се получиха известни непропорционални изкривявания в тяхната дейност."

За съдебните реформи министърът на правосъдието заяви:

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Съдебните реформи катастрофираха. Реформите от 2015 година доведоха до избора на Иван Гешев. Доведоха и до създаването на предпоставки хора да овладеят съдебната система. Предишните реформи пък катастрофираха в Конституционния съд. Малко е нелепо капитанът на „Титаник“ да има претенции за експертиза в корабоплаването."

За Емилия Русинова и нейното отстраняване като ръководител на Софийската градска прокуратура Найденов коментира:

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Считам, че е в състояние да повлияе на обективността на извършваните действия. Това е най-голямата прокуратура, която може да разследва магистрати и политици. Тя не трябва дори да бъде в съдебната зала, защото въз основа на неформални контакти може да повлияе на извършваната дейност — размяна на услуги или по друг начин да се окаже влияние върху добросъвестността на хората, които са призвани да поведат това цялостно производство. Считам, че нейното отсъствие оттам няма да се отрази негативно на съдебната система."

По отношение на бюджена на ВСС и неговото съкращаване Найденов коментира:

Николай Найденов, министър на правосъдието: "България е на първо място в ЕС по бюджет на съдебната власт, в цифри това прави над 700 млн. евро. Това, което ние направихме, е да премахнем автоматизма в нарастването на възнагражденията. В началото на тази година магистратската общност и съдебните служители получиха 5% увеличение на заплатите. Намаляване на възнагражденията няма да има. ВСС е този, който трябва да приоритизира разходите си. В последните месеци са пуснати поръчки за милиони евро. Миналия месец са пуснати поръчки за 1,6 милиона евро за поддръжка на информационна система, която не работи. Смятаме, че има вероятност част от тези поръчки за разработка и поддръжка да са завишени като стойност или предварително предопределени - има и седемцифрени суми."

За съкращението на държавната администрация Найденов коментира:

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Възнамерявам да обиколя апелативните райони, да успокоя техните опасения. Те са гръбнакът в съдебната работа и никой не иска тези служители да се страхуват за тяхното бъдеще и тяхното препитание. Няма да правим съкращения, преди да извършим функционален анализ в кои области може да се съкращава и в кои не може."

За полетите на Делян Пеевски и Десислава Атанасова министърът заяви:

Николай Найденов, министър на правосъдието: "Подобни данни са най-малкото притеснителни. Но нека тези, които я избраха, да не бързат да се отричат от нея. Те имат вина за този избор."

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#министър Николай Найденов #Бюджет 2026 #пеевски #Десислава Атанасова #министър на правосъдието #съдебна реформа #ВСС

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