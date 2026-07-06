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Обединение “Бъдеще за туризма": България е с 20% ДДС в туризма и нищо в Европа не може да бъде равно на нас

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България е с 20% ДДС в туризма и нищо в Европа не може да бъде равно на нас, заяви председателят на УС на СТТА “Обединение “Бъдеще за туризма” Павлина Илиева в студито на "Денят започва".

Павлина Илиева, председател на УС на СТТА “Обединение “Бъдеще за туризма”: "Туризмът зависи от 11 министерства. Първият ни основен проблем е с Дубай. Двата ни големи пазара – Украйна и Русия – вече трета или четвърта година ги няма на нашия пазар. Друг голям проблем е израелският пазар, който също го няма. Три големи пазари ги няма, а няма с какво да ги заменим. Друг проблем са сравненията. За да сравняваме две дестинации, трябва да ги поставяме в равни условия. България е с 20% ДДС в туризма и оттук нататък нищо в Европа не може да бъде равно на нас, сравняваме несравними неща."

Илиева поясни, че ДДС-то в другите европейски държави е между 7 и 11%, а по отношение на причините, довели до затруднения в туристическия сектор коментира:

Павлина Илиева, председател на УС на СТТА “Обединение “Бъдеще за туризма”: "Тази година ни се струпаха глобални проблеми, които доведоха до ситуации, за които бизнесът не беше достатъчно подготвен – влизането в еврозоната - стресова ситуация беше превалутирането, събитията в Близкия изток и войната. Стягането на коланите е една от причините."

Вижте повече в разговора

#Обединение “Бъдеще за туризма” #Павлина Илиева #туризъм

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