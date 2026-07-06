Очаква ли се ръст на туристите по Южното Черноморие?

По-слабо начало на летния туристически сезон отчитат част от хотелиерите по Южното Черноморие. На места първите туристи са пристигнали едва в началото на юли, а в опит да увеличат заетостта, от бранша ще готвят промоционални оферти и отстъпки.

Веселин Налбантов, заместник-председател на БХРА: "Започна трудно сезонът, но в момента настъпва най-пиковият момент – сега трябва да започнем да жънем някакви успехи. Не можем да компенсираме изоставането с нищо. Спадът е около 30%, но крайната равносметка ще я направим в края на сезона. Има много причини, една от които е държавата – сериозно време е да се вземе в ръце и да направи реформи. Очакваме добър сезон. Когато има европейско футболно първенство, хората са по-малко, защото всеки гражданин в Европа предпочита да седне вкъщи и да гледа."

За очакванията от летния туристически сезон Налбантов коментира:

Веселин Налбантов, заместник-председател на БХРА: "Очакваме добър сезон. Когато има европейско футболно първенство, хората са по-малко, защото всеки гражданин в Европа предпочита да седне вкъщи и да гледа. Правим съществени намаления - това, което ние можем да направим е да подобрим обслужването и да направим намаление."

По отношение на цените по българското Черноморие заместник-председателят на БХРА заяви:

Веселин Налбантов, заместник-председател на БХРА: "Има спекуланти, както и такива, които спекулират – таратор с трюфели, има и нормален таратор за 2 евро."

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