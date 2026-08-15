70-метрова маса събра гости на фестивала „Варуша юг“ във Велико Търново

На Самоводската чаршия във Велико Търново беше разположена 70-метрова маса за гостите на фестивала „Варуша юг“. Тази маса символизира добрите отношения между хората, които вече пета година, в рамките на 48 часа, са част от Велико Търново и го заобичват все повече, каза Галин Попов, основател на фестивала.

Всеки носи домашно приготвена или взета от местните заведения храна и споделя с останалите, това е усещането за общност и споделяне, допълни той.

Днес следобед главната улица в града се превърна в пешеходна зона. На три места са разположени сцени, на които вечерта ще свирят артисти от различни краища на света. Изложбените пространства също ще бъдат с отворени врати, както и магазинчетата и дюкяните в старата част на града. Около 130 са събитията, свързани с фестивала, а основната цел е всички посетители да опознаят или да преоткрият старата част на Велико Търново, каза още Попов.

Фестивалът продължава и утре. В сутрешните часове на обособения плаж на брега на река Янтра ще има медитации и източни практики. Той ще завърши в късните часове пак там, с концерт на открито. Предвидени са творчески работилници, демонстрации на занаяти, представяне на изложби и отворени ателиета на великотърновски художници, които ще покажат работния процес на своите посетители. Петото издание на общностният фестивал „Варуша юг“ е под мотото „Достатъчно е по-добре от повече“.