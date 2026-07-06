Седми ден във варненското село Константиново издирват 11-годишната Наталия. Момичето е в неизвестност, след като беше отведено насила от пастрока си Асен Симеонов в ранните часове на 30 юни.

Издирването на 11-годишната Наталия и нейния пастрок Асен Симеонов продължава и към този момент. Последната информация е, че снощи доброволци са обхождали района на село Величково, което се намира в община Дългопол.

В събота местен овчар е подал информация, че е видял Наталия и Асен в изоставена ловджийска къща. Хората са били там, прегледали са района, но от тях не е била оставена следа.

Това, което БНТ знае от доброволците, е, че за момента ще прекратят издирването. Били са помолени от органите на реда временно да се оттеглят, но издирването ще продължи - има стратегия, която се следва.

Наталия и Асен изчезнаха на 30 юни в ранните часове. Оттогава и полицията, и доброволци ги издирват. Периметърът, който се обхожда, е с диаметър около 100 км. В различни общини – Варненска, Дългопол, Долни Чифлик, Провадия – се претърсват райони.