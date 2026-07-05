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Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариана Малева
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без следа годишната наталия издирването продължава
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Вече шести ден 11-годишната Наталия от варненското село Константиново и 40-годишният бивш партньор на майка ѝ Асен Симеонов са в неизвестност. Акцията на доброволците е продължила до 3 часа тази сутрин, но за съжаление – без резултат.

Доброволците всеки ден разширяваха периметъра на своите обходи, като тази нощ до 3 часа сутринта са претърсили гористи местности край селата в общините Долни чифлик и Дългопол. Използвани са термокамери и дронове, но без резултат.

Обрат има при следващите стъпки на доброволците, потвърди кметът на село Константиново Димитър Владимиров. Към този момент доброволците спират с издирването на Наталия и Асен. Като причина те са посочили, че ако допреди няколко дни са разполагали с нова информация и конкретни сигнали къде да търсят 11-годишната Наталия и пастрока ѝ Асен, то към този момент такава информация липсва. Те оставят всичко в ръцете на полицията, но остават и в готовност, така че при следващ сигнал с конкретна локация могат да се организират много бързо и да продължат с издирването.

Ако забележите Наталия и Асен, възможно най-бързо се обадете на телефон 112. Не предприемайте пряк контакт с тях, тъй като мъжът може да прояви агресия.

#11-годишна Наталия #продължава издирването на Наталия #доброволци

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