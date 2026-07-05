След трагедията в Струма: Тридневен траур обявиха в Дупница

Тридневен траур е обявен от понеделник в Дупница, след като баба, дядо и двете им внучета загинаха.

Откриха и второто изчезнало дете: Жертвите на трагедията край Струма станаха четири

Трагедията стана в петък, когато бабата, дядото и трите им внучета решили да направят пикник на брега на река Струма край кюстендилското село Пастух. Разследващите предполагат, че 8-годишното момче е влязло в реката, но водата го е завлякла, а 11-годишната му сестра и възрастните са се втурнали да го спасят, но също са се удавили.

Шестгодишното дете, въпреки шока от случилото се, е успяло да изтича към пътя, спряло е случайно преминаваща кола и е потърсило помощ.