Бойко Борисов: Считаме този бюджет за абсолютна грешка

Считаме този бюджет за абсолютна грешка, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с младежи в Сливен.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Ние винаги сме били на излишък, преодолявали сме много по-големи кризи. Те нямат оправдание да направят правилните неща – да предложат бюджет до 3% дефицит, над 3% е нарушение на закона. Техният бюджет е много по-лош от лошия бюджет, който ние предложихме и заради който падна правителството. С 10 млрд. евро по-голям дълг, 20 млрд. лева – продължава дълговата спирала, а нищо не го налага. Считаме за абсолютна грешка този бюджет, имат време да го изтеглят, да внесат нов и да продължим напред."