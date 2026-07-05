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Румен Петков: Когато новините започват с убийство, кражба, грабеж, това говори за здравословното състояние на нацията

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Министърът дължи отговори и решителни действия – кой го подведе и защо го подведе, заяви бившият вътрешен министър по отношение на изказванията на Иван Демерджиев за полетите на Делян Пеевски

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Когато новините започват с убийство, кражба, грабеж, това говори за здравословното състояние на нацията, заяви бившият министър на вътрешните работи Румен Петков в "Денят започва с Георги Любенов".

Румен Петков, бивш министър на вътрешните работи: "Когато новините започват с убийство, кражба, грабеж, това говори за здравословното състояние на нацията. Но впечатлението, че министерството се използва за нанасяне на удар в една или друга посока, за показни акции, които впоследствие няма кой да знае какъв ефект имат, не е добро за обществото и за самото министерство."

По отношение на Демерджиев и полетите на Делян Пеевски с Десислава Атанасова Петков коментира:

Заради полетите на Пеевски: Сблъсък между ПП и ДПС в парламента

Румен Петков, бивш министър на вътрешните работи: "През 2016 г. с акт 681 ЕС възприе изграждането на обща база данни. Ако се окаже, че данните са използвани нерегламентирано, това ще създаде въпросителни пред партньорските отношения на нашата агенция със службите. Създаде се впечатление, че министърът е казал, че г-н Пеевски е пътувал и с него са пътували 81 души, като се хвърлят на посоки някакви имена, а грешките в датите създават впечатление за недостатъчно добра подготовка. Министърът дължи отговори и решителни действия – кой го подведе и защо го подведе."

За Бюджет 2026 и евентуалните съкращания на държавни служители Пектов заяви:

Румен Петков, бивш министър на вътрешните работи: "Като ги изгоним на улицата, какво правим? 11 000 полицаи се прибират вкъщи, на тяхно място кои ще дойде? Ще изгоним тези 11 000, от къде ще вземем другите 11 000? Имаме ли ги подготвени? Аз считам, че ги нямаме. Когато прибързано агресираме тези служители, които и един ден не са имали нормална Нова година, една път не са били на празника на децата си, не считам, че това е почтено и прилично."

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#полетите на Пеевски #Румен Петков #делян пеевски #МВР

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