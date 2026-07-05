„Свети Влас Филм Фест“: Голямата награда спечели Стефан Командарев за „Made in EU“

Петото издание на кинофестивала „Свети Влас Филм Фест“ завърши снощи с церемония по връчването на наградите в Амфитеатъра в курорта.

В продължение на три дни форумът събра български актьори, режисьори и продуценти, а зрителите имаха възможност да гледат селекция от най-новите български игрални филми.

Отличията бяха определени от петчленно жури с председател режисьора Милко Лазаров.

За първи път беше връчена и специалната извънконкурсна награда „Изгряваща звезда“ на Съюза на артистите.

Христо Мутафчиев връчи отличието на Александра Димитрова.

Голямата награда на фестивала беше връчена от президента Петър Стоянов на Стефан Командарев за филма „Made in EU“.