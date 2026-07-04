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Улица в Ню Йорк носи името на Тиери Анри заради приноса му към футбола в града

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Спорт
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Легендата на Франция остави трайна следа с екипа на Ню Йорк Ред Булс и се превърна в една от емблематичните фигури за развитието на играта в САЩ

Улица в Ню Йорк носи името на Тиери Анри заради приноса му към футбола в града
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В Ню Йорк почти всяка улица разказва своя история. Някои носят имената на американски президенти, други – на обществени личности, а една от тях е кръстена на футболист. Това е своеобразен знак на признателност към Тиери Анри – легендата на френския футбол, който остави траен отпечатък върху развитието на играта в мегаполиса.

Макар Ню Йорк традиционно да е град на бейзбола, баскетбола, американския футбол и хокея, световното първенство по футбол промени атмосферата. По улиците на града се събират фенове от десетки националности, а футболът постепенно заема все по-важно място в спортната култура на Голямата ябълка.

Именно в тази обстановка жителите на Ню Йорк отдават заслужено признание на Тиери Анри. Временната инициатива, при която улици получават имената на личности с ключов принос за местния футбол, поставя името на французина сред най-заслужилите.

Анри е световен шампион с Франция от 1998 година и европейски първенец от 2000-а. С 51 гола за националния отбор той дълги години е водещата фигура в атаката на "петлите" и един от символите на най-успешното поколение във френския футбол.

Последната глава от впечатляващата си кариера той пише именно в САЩ. Между 2010 и 2014 година Анри записва 122 мача за Ню Йорк Ред Булс, в които отбелязва 51 гола и прави 42 асистенции. С него в състава клубът печели Supporters' Shield и за първи път завършва на върха в Източната конференция на Мейджър Лийг Сокър.

Но наследството му далеч надхвърля футболните резултати. Като капитан и лидер той се превръща в едно от лицата на клуба и помага за популяризирането на футбола в Ню Йорк.

"Тиери остави отпечатък не само във футбола. Виждате толкова много деца с фланелки на отбора – всичко това е заради него. А и той истински обичаше Ню Йорк. Не го казвам само пред камерата – винаги е поставял този град редом до Лондон и родината си. За нас е чест улица тук да носи неговото име“, споделят хора от футболната общност в града.

#национален отбор на Франция по футбол #Ню Йорк

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