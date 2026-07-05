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Слънчево време, но и следобедни валежи и гръмотевици

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Снимка: БГНЕС
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Облачността днес ще е променлива, по-значителна в източните, а следобед и в планинските райони, където на отделни места слабо ще превали дъжд. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони – от север-североизток. Максималните температури ще са между 25° и 30°, в София – около 26°.

По Черноморието ще е облачно през по-голямата част от деня. На места слабо ще превали. Ще духа умерен северен вятър, следобед ще се ориентира от изток. Вълнението на морето ще е 2 - 3 бала. Максималните температури ще са от 25° до 27°, малко по-високи от температурата на морската вода, която е 24 - 26°.

В планините ще е предимно слънчево, с по-значителна облачност в следобедните часове, когато само на изолирани места слабо ще превали дъжд. Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, а на 2000 метра – около 14°.

В началото на новата седмица ще е слънчево. Следобед по-значителна облачност се очаква в планинските и източните райони от страната. Валежи и гръмотевици се очакват за понеделник – на отделни места в планинските части, а във вторник и сряда – вече и в Източна България, и то на повече места и с по-значителни количества.

Температурите отново ще прехвърлят 30°, но още в четвъртък ще премине студен атмосферен фронт. В западните и централните райони от страната ще е слънчево, а на изток се очакват валежи и гръмотевици.

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