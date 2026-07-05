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Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
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Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на осминафинал на Уимбълдън

Мариан Николов от Мариан Николов
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Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
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Най-добрият български тенисист демонстрира характер в близо петчасова битка и си осигури място сред последните 16 в Лондон

Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на осминафинал на Уимбълдън
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Григор Димитров се класира за осминафиналите на Уимбълдън след впечатляваща победа над финалиста от 2021 година Матео Беретини. Най-добрият български тенисист се наложи след петсетов трилър, в който показа класа, търпение и здрави нерви в решителните моменти.

Българинът започна отлично двубоя и още в четвъртия гейм на първия сет стигна до пробив след серия от великолепни ретури и стабилна игра от основната линия. След това Димитров затвърди аванса си без колебание и затвори частта с уверено подаване за 6:3.

Вторият сет беше далеч по-оспорван. Двамата печелеха сервис геймовете си до 4:4, когато Григор повиши агресията си при ретур и принуди Беретини да сгреши за решителния пробив. Българинът не допусна колебания при собственото си подаване и след ас сложи точка на сета – 6:4, доближавайки се само на една част от победата.

Италианецът обаче не се предаде. В третия сет Беретини проби в шестия гейм и успя да съхрани преднината си, въпреки че Димитров стигна до две възможности да върне пробива при сервирането на съперника за сета. След драматичен финален гейм италианецът намали изоставането си след 6:4.

Четвъртата част предложи още повече обрати. Григор успя да върне ранен пробив и изравни при 3:3, но в самия край Беретини отново намери най-добрия си ритъм на сервис, реализира нов пробив при 6:5 и затвори сета на нула, пращайки мача в решителен пети сет. Между третата и четвъртата част играта беше прекъсната заради затварянето на покрива на Централния корт.

В решителния сет Димитров демонстрира огромен характер. След равностойно начало българинът дочака своя шанс в петия гейм, когато реализира великолепен пробив с феноменален бекхенд по правата. От този момент нататък Григор не погледна назад – затвърди аванса си със сервис гейм на нула, а при 5:3 остана напълно спокоен, за да приключи срещата още с първия си мачбол след грешка на Беретини.

С успеха си Димитров се класира за осминафиналите на третия за годината турнир от Големия шлем, където ще се изправи срещу представителя на домакините Артур Фери. Победата е още едно доказателство за отличната форма на българина на тревна настилка и го оставя с реални шансове за още по-дълбок поход в Лондон.

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#Уимбълдън 2026 # Григор Димитров # Матео Беретини

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