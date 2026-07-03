Джокович изравни рекорда на Федерер на Уимбълдън

Новак Джокович може и да не показа най-добрия си тенис в петъчния следобед на Уимбълдън, но за пореден път демонстрира шампионски характер. Седемкратният победител в турнира преодоля сериозната съпротива на французина Артур Риндеркнех и се наложи със 7:5, 6:4, 1:6, 7:6(4), за да се класира за четвъртия кръг.

С успеха 39-годишният сърбин записа своята 105-а победа на сингъл на тревните кортове в Лондон и изравни рекорда на Роджър Федерер за най-много победи при мъжете на Уимбълдън. Единствено легендата на женския тенис Мартина Навратилова има повече – 120.

Само два дни по-рано Джокович впечатли с категоричен успех над Стефанос Циципас, когато демонстрира почти безупречна игра. Срещу Риндеркнех обаче двубоят се разви по съвсем различен сценарий.

Французинът започна изключително агресивно и въпреки че загуби първите два сета, реализира цели 35 печеливши удара. Високият 196 сантиметра тенисист постепенно намери ритъма си и се възползва от колебанията на Джокович в третата част, която спечели убедително с 6:1.

В края на четвъртия сет двамата предложиха зрелищни разигравания, които вдигнаха публиката на Централния корт на крака. При 4:4 Риндеркнех измъкна изключително оспорван сервис гейм след дълго разиграване, в което Джокович беше принуден да отстъпва назад, преди да изпрати бекхенда си в аут. Аплодисментите от трибуните не закъсняха.

Въпреки вдъхновената игра на французина, който преди година именно на този корт постигна най-голямата победа в кариерата си срещу тогавашния №3 в света Александър Зверев, последната дума отново беше на Джокович. Носителят на 24 титли от Големия шлем устоя на постоянните атаки, включително на честите излизания на мрежата на съперника си, и показа повече класа в решителния тайбрек на четвъртия сет.

Така сърбинът си осигури място на осминафиналите, където ще срещне руския квалификант Роман Сафиулин. По-рано през деня 28-годишният тенисист победи убедително бразилския талант Жоао Фонсека с 6:3, 6:3, 6:3. За Сафиулин това е първа победна серия на ниво ATP през сезона, след като в края на 2025 година беше измъчван от контузии.

Джокович има пълно превъзходство в преките двубои със Сафиулин. Сърбинът води с 3:0 победи, без да е загубил нито един сет, като последната им среща беше на турнира в Шанхай през 2024 година. Предстоящият осминафинал ще бъде първият им сблъсък на тревна настилка.