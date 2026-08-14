Григор Димитров не издържа физически и отпадна на старта в Синсинати

Най-добрият български тенисист Григор Димитров допусна загуба на старта на Мастърс 1000 турнира в Синсинати (САЩ). 35-годишният спортист отстъпи с 1:2 сета пред Себастиан Баес (Аржентина), в отделните части 6:1, 3:6, 4:6. За Димитров това беше първи двубой на твърда настилка от 20-ти март, когато отстъпи пред Рафаел Колиньон (Белгия) на старта в Маями. Последната победа за Димитров на подобна настилка датира от 5 март, когато българинът надви Теренс Атман (Франция) в Индиън Уелс.

Този сезон Григор Димитров участва в Синсинати с „уайлд кард“. Шампионът от 2017 години показа отлична игра в първия сет, имаше преднина от 4:1 гейма във финалната трета част, но не успя да издържи физически на тежките условия за игра и в крайна сметка загуби първия си дуел срещу Баес.



Точно 22 минути продължи първият сет, който Димитров спечели след серия от 5 последователни гейма с 6:1. Българинът демонстрира отлично движение по корта, а основните оръжия – сервисът и форхендът, функционираха на изключително високо ниво и не позволи на Баес да се нагоди към стила на игра на шампиона от 2017 г.

През втората част Баес значително подобри представянето си и това моментално се отрази на таблото. Аржентинецът успя да пробие за първи път подаването на Димитров в четвъртия гейм, след което затвърди за преднина 4:1. До края на сета Димитров не успя да отговори на предизвикателството и мачът влезе в пълния си формат.

Финалната част на срещата започна с пробив на Димитров за преднина 2:0, след което българинът премина през деветте кръга на ада, за да затвърди преднината си с нов гейм на своята сметка – 3:0. Баес обаче не се предаде и успя да навакса изоставането си в седмия гейм, възползвайки по отличен начин от няколко двойни грешки на Димитров. В осмата игра Димитров имаше четири точки за нов пробив, но не се възползва от нито една от тях и резултатът стана 4:4 гейма, с което авансът на Григор от 4:1 малко по-рано тотално заличен.

За съжаление, Димитров видимо отпадна физически в резултат на жегата и огромната влажност на въздуха, не успя да вземе подаването си допусна пробив за 4:5, който в последствие му коства и отпадането.