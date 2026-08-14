Росица Денчева постигна убедителна победа и се класира за полуфиналите на тенис турнир в Сърбия

В спор за място на финала Денчева ще се изправи срещу местната квалификантка Луна Вуйович.
Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева достигна до полуфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 60 хиляди долара.
19-годишната българка, която в миналия кръг победи сънародничката си Денислава Глушкова, се справи по убедителен начин с шестата поставена Катарина Заватска (Украйна) с 6:2, 6:0 за малко над час игра.
Денчева изостана с 0:2 след допуснат пробив още в първия гейм на откриващия сет, но впоследствие спечели шест поредни гейма и затвори частта. Във втория сет българката не даде никакъв шанс на украинката и се класира по убедителен начин за полуфиналите след 12 поредни гейма на нейната сметка.
В спор за място на финала Росица Денчева ще се изправи срещу местната квалификантка Луна Вуйович.
По-късно днес българката ще продължи участието си и в надпреварата на двойки, където заедно с рускинята Варвара Паншина ще играят срещу водачките в схемата Ирина Бара (Румъния) и Жибек Куламбаева (Казахстан).