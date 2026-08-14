Александър Василев отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир в Сърбия

Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишният Василев отстъпи с 1:6, 1:6 на поставения под №4 Марат Шарипов (Русия) за 63 минути игра.

По-късно днес Василев ще играе на полуфиналите в надпреварата на двойки. Българинът и Тимофей Дерепаско (Русия) ще се изправят за място на финала срещу вторите поставени представители на домакините Кристиан Юхас и Стефан Попович